Nach schwerem Unfall auf der Kölnstraße So gefährlich sind schwere SUVs für andere Verkehrsteilnehmer

Am Freitagmorgen kam es an der Kreuzung Kölnstraße und Am Josephinum zu einem Auffahrunfall. Gegen 7.59 Uhr fuhr der Fahrer eines SUVs erst auf ein vor ihm stehendes Auto auf und schob dieses sowie zwei weitere Fahrzeuge dann ineinander. In allen vier Autos befand sich jeweils eine Person. Dabei kam es neben dem Sach- auch zu einem Personenschaden. Während der 79-jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen davontrug, musste die 48-jährige Fahrerin des zuerst gerammten Autos stationär behandelt werden.