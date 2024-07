Traditionsgeschäfte in Bonn „Einkaufen muss ein Erlebnis bleiben“

Bonn · Die Händler in der Bonner Innenstadt sind mit vielen Problemen konfrontiert. Was tun Traditionsgeschäfte in der Fußgängerzone, um zu überleben? Ein Besuch in vier Familienunternehmen.

29.07.2024 , 09:53 Uhr

Das Geschäft von Sylvia Schmitz ist eine Institution für Hobbygärtner. Foto: Meike Böschemeyer

Von Gabriele Immenkeppel