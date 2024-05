Badschließung vor vier Jahren Ein alter Bekannter soll die Melbbad-Pläne vorantreiben

Beinahe vier Jahre ist es her, dass das Melbbad schließen musste. Ein Starkregen hatte im August 2020 unter anderem die Technikräume überflutet. Nun scheint eine Personallösung in Sicht, die die weitere Planung beschleunigen soll. Das Städtische Gebäudemanagement (SGB) will den Mann anstellen, der die Vorentwürfe für einen neuen Funktionsbau anstelle des maroden alten ausgearbeitet hat.