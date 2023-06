Auftakt zur Weltklimakonferenz Wie Delegierte und Beobachter in Bonn aufs Klima schauen

Audrey Luiza Almeida Gonçcalves hat eben einen Blick auf das Podium in der zentralen Plenardebatte im großen Saal New York geworfen. Jetzt tippt sie in einem der bequemen Sessel in der gläsernen Lobby eine Nachricht in ihr Mobiltelefon. Die 26-Jährige aus Belo Horizonte in Brasilien ist zum ersten Mal als Beobachterin für eine große südamerikanische Jugendorganisation auf einer UN-Konferenz. Und sieht dringenden Handlungsbedarf. „Hier dominieren immer noch alte weiße Männer die Veranstaltung“, merkt sie an. Verfahrensfragen bestimmten die Debatten. „Dabei haben indigene Gruppen und auch die Zivilgesellschaften so viele Lösungsansätze für die vielen Einzelfragen zum Schutz des Klimas zu bieten“, appelliert sie, „man müsste sie nur stärker einbeziehen.“