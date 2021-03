Kostenpflichtiger Inhalt: Erfahrungen aus Bonn : Was sich in Seniorenheimen nach der Impfung verändert

Zahlreiche Bewohner der Seniorenresidenz Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf sind bereits geimpft. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Alle stationären Pflegeeinrichtungen in Bonn haben die Erstimpfung erfolgreich absolviert, die meisten auch schon die zweite. Doch führt das auch gleich wieder zurück in die Normalität in den Heimen? Ein Einblick.