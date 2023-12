Tipps von Bonner Verkehrsrechtler Wie man Einspruch gegen Bußgeldbescheide einlegt

Rechtsanwalt Willberg berichtet, dass die Bußgeldstelle der Stadt in manchen Fällen auch schon direkt darauf hingewiesen habe, dass ein Einspruch per E-Mail nicht zulässig sei, sondern nur schriftlich mit Brief oder Fax oder mündlich zur Niederschrift. Wenn jemand nach einigen Tagen so eine Antwort erhält, sei dann aber Eile geboten, weil die Einspruchsfrist ja bereits laufe.