Gewinnerentwurf für Projekt in Bonn So könnte der Neubau an der Ollenhauerstraße aussehen

Die Detailtiefe der gewerblichen Bürogrundrisse und der möglichen Wohnnutzung habe beeindruckt, so Kreer. Die Jury habe auch die Kompaktheit des elfgeschossigen Gebäudes mit seinen Einschnitten in der Gestaltung gelobt, in die gleichzeitig Grünflächen eingearbeitet wurden. Und nicht zuletzt sei das Freiflächenkonzept einer Piazza, die das Landschaftsarchitekturbüro Grow GmbH mit Bäumen und Sitzgelegenheiten entworfen hat, gelungen. Dieses Konzept sei auch das Einzige gewesen, das zwischen dem ersten und dem zweiten Wettbewerbsteil kaum noch habe verändert werden müssen.