Kirche als Anker im Alltag So läuft die 9. Bonner Kirchennacht unter dem Motto „Nacht der Engel“

Reaktion

Die Veranstalter der 9. Bonner Kirchennacht ziehen eine positive Zwischenbilanz beim Auftakt. Viele tausend Menschen haben am Freitagabend die 9. Bonner Kirchennacht besucht. „Mit so hoher Beteiligung an Besucherinnen und Besuchern wie mitwirkenden Kirchen haben wir an diesem Brückentag nach Himmelfahrt nicht gerechnet“, erklärte der Veranstaltungsleiter und Bonner Pressepfarrer Joachim Gerhardt. Die Kirchennacht hat sich in Bonn zu „einem geistlichen Kulturfestival“ entwickelt, das mit seiner stadtweiten Ausdehnung in dieser Art auch bundesweit einmalig sei. „Wir freuen uns, dass wir so viele Menschen aller Generationen ansprechen können, von denen mancher schon länger kein Gotteshaus mehr besucht hat.“ Das sei die große Chance einer für alle offenen Kirchennacht. Und die Resonanz zeige zugleich „die Sehnsucht vieler Menschen unterschiedlichster Herkunft nach religiösen Orten, Erfahrungen und Begegnungen“. Pfarrer Gerhardt: „Kirchennacht ist eine Einladung zur Engelbegegnung und das ist geglückt, auch wenn sich Engelkontakte sicher nicht messen lassen.“ Um 20 Uhr unterbrachen zudem alle Kirchen das Programm für eine gemeinsame „Schweigeminute für den Frieden“. ga