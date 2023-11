Günstige Kunst So lief die Cheap Art in der Fabrik 45 in Bonn

Die Eintrittskarten, die man seit Anfang September online erwerben konnte, waren auch dieses Jahr wieder bereits einige Tage vor der Ausstellung restlos vergriffen. Die Tickets waren an bestimmte Einlasszeiten gebunden, so dass es auf der Cheap Art nie zu voll wurde. Zwischen den Zeitfenstern wurde es dann für die Künstler doch wieder etwas hektisch: Jeweils 30 Minuten hatten sie Zeit, die durch verkaufte Werke entstandenen Lücken aufzufüllen. Ein Umzug an einen größere Standort kommt für die Veranstalter aber nicht in Frage: „Wir fühlen uns hier sehr wohl. Es ist wichtig, dass die Location mit der Ausstellung harmoniert. Die Fabrik 45 ist als Ausstellungsraum sehr attraktiv, da wir hier verschiedene Möglichkeiten haben, die Kunst zu präsentieren. Die Struktur der Räume mit den individuellen Wandflächen ist für unser Format wie gemacht“, sagt Mohr.