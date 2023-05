Hunderte Einsatzkräfte vor Ort So lief Rhein in Flammen hinter den Kulissen ab

Kurz nach 16 Uhr – noch ist es überschaubar in der Rheinaue. Einige Besucher schlendern gemütlich über das große Gelände, auf dem es später noch sehr viel voller werden soll. Denn nach drei Jahren pandemiebedingter Pause lockt Rhein in Flammen wieder in den Freizeitpark. Pünktlich zu Beginn des Programms fängt es an, leicht zu regnen. „Den ganzen Tag hatten wir schönes Wetter. Und jetzt das. Willkommen in Deutschland“, sagt Besucher Ralf zu seinem Begleiter. Davon lassen sich die beiden aber nicht abhalten und ziehen kurzerhand ihre Kapuzen auf. Jetzt wollen sie erst mal eine „leckere Bratwurst“ essen.