Stadtbummel in der Vorweihnachtszeit : Diese Schaufenster bringen den Weihnachtszauber nach Bonn

Foto: Sofia Grillo

Bonn Die Schaufenster zeigen mit Kuscheltieren, Schokolade und Karussells im Minaturformat weihnachtlichen Zauber. Auch eine traditionelle Krippe und Weihnachtsstollen weisen im Corona-Jahr auf Weihnachten hin.



Stofftiere tanzen am Münsterplatz

Am Schaufenster der Galeria-Kaufhof-Filiale am Münsterplatz ist alle Jahre wieder kein Vorbeikommen. Seit mehr als 30 Jahren tanzen und winken hier in der Weihnachtszeit die Stofftiere der Firma Steiff den staunenden Kindern und Erwachsenen zu. Und diese drücken sich wiederum an der Schaufensterscheibe die Nase platt. Zu Weihnachtsmarktzeiten ist der Andrang sonst besonders groß - nicht selten muss man dann einige Minuten warten, bis man selbst in vorderster Reihe einen Blick auf den Weihnachtszauber werfen kann.

Und das lohnt sich in diesem Jahr auch ohne Weihnachtsmarkt - wenn nicht sogar mehr. Denn die Tierwelt im Schaufenster holt das ausfallende Treiben wenigstens in Miniaturformat in die Bonner Innenstadt. In kleinen Weihnachtsmarktbuden servieren die Steiff-Tiere Süßigkeiten, sie rühren Glühwein an und tummeln sich natürlich auch vor den Buden.

Foto: Sofia Grillo

Karussells für Schokolade

Weihnachtszeit ist Schokoladenzeit: Von dieser Erfahrung kann der Filialleiter der Coppeneur-Confiserie in der Bonner Friedrichstraße berichten. Für Simon Mandt beginnt nun die Hauptgeschäftszeit. Dass die Weihnachtsmarktstimmung dieses Jahr ausfällt, bedauert er sehr. Umso wichtiger ist es ihm, in seinem Schaufenster einen weihnachtlichen Wohlfühl-Ort zu schaffen. Und das macht er, wie die Jahre zuvor auch, mit Karussells und Fahrgeschäften im Miniaturformat. Ziemlich groß kommt hingegen eineinkiloschwerer Schokoladenweihnachtsmann daher, den die Stadtbummler im Schaufenster bestaunen können. Um die kleinen und großen Ausstellungsstücke herum verteilen sich - natürlich - die Schokoladenspezialitäten. Und davon jede Menge. Mandt hat sich nämlich für dieses Jahr vorgenommen: „Ein bisschen weniger Fahrgeschäfte und mehr Schokolade sollen ins Fenster.“

Die Weihnachtskrippe hat Tradition

In der Friedrichstraße gibt es neben Schokolade noch mehr in den Schaufenstern zu entdecken: Die klassische Weihnachtskrippe gibt es bei „Geschenke Leopold“ zu sehen. Seit 1896 verkauft das Traditionsgeschäft Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, Weihnachtskrippen, religiöse und christliche Geschenke, Literatur, Bücher, Kalender und Kunst. Während das Jahr über eher die Kunstgegenstände die Schaufenster zieren, verteilen sich zur Weihnachtszeit die Krippen in zwei Schaufenstern - mit allem Drum und Dran: „Neben Tieren und Menschen sind auch Palmen, Brunnen, Laternen und Fackelfeuerchen zu sehen“, beschreibt die Inhaberin Susanne Leopold das Schaufenster.

Weihnachtsstollen darf nicht fehlen

Baumkuchenringe mit Vollmilch- oder Zartbitterschokolade überzogen, Weihnachtsstollen und Plätzchen dürfen im Schaufenster der Konditorei Müller-Langhardt am Marktplatz in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Diese weihnachtlichen Leckereien bekommen natürlich auch das passende Ambiente: Ein Ast, geschmückt mit allen Formen und Farben des Weihnachtsschmucks, und ein Weihnachtsstern locken gemeinsam mit den süßen Gerüchen die Stadtbummler zum Bonner Traditionsgeschäft. Seit 1913 ist die Konditorei Müller-Langhardt hier ansässig. „Früher fiel der Schmuck mit grünen, leuchtenden Girlanden noch etwas üppiger aus. Heute halten wir es etwas schlichter“, sagt Inhaber Ulrich Müller-Langhardt.

Der Blick auf die Konzertliste war ein Muss

Weihnachtlich dekoriert ist das Schaufenster von Mr. Music in der Münsterstraße in Bonn nicht. „Früher haben wir vielleicht mal eine Weihnachtskugel in die Scheibe gehängt“, erinnert sich Inhaber Bernie Gelhausen scherzhaft an die Zeiten, in denen sein CD- und Plattengeschäft noch gegenüber des Bahnhofs an der Maximilianstraße lag. Weihnachtskugel hin oder her, der Blick ins Schaufenster von Mr. Music war in der Vorweihnachtszeit für viele Bonner dennoch ein Muss. Denn hier sahen die Musikfans, für welche anstehenden Konzerte im nächsten Jahr sie sich Tickets sichern oder Tickets verschenken wollten. „CD’s und Platten wurden eher weniger verschenkt. Konzerttickets hingegen schon“, sagt Gelhausen. Die Konzertliste hängt dieses Jahr aber nicht mehr im Schaufenster des Traditionsgeschäfts: Wegen Corona ist nicht sicher, ob Konzerte überhaupt stattfinden. Und leider läuft das Geschäft mit den CD’s und Platten auch nicht mehr gut, weswegen Gelhaus seinen Laden zum Jahresende schließt. Es wird sein letztes Weihnachtsgeschäft sein.

Foto: Sofia Grillo

Eisenbahnlandschaft ließ Herzen höher schlagen

Vor einem Jahr noch drückten sich Kinder wie Erwachsene an den Schaufensterscheiben des Puppenkönigs in der Gangolfstraße die Nasen platt. Zum 93. Mal hatte das mehr als 100 Jahre alte Unternehmen in der Vorweihnachtszeit eine Modelleisenbahn in einer Winterlandschaft ihre Runden ziehen lassen. Es war das letzte Mal - das Traditionshaus hat geschlossen.

Den Besuch der weihnachtlichen Modelleisenbahn werden sicher einige Bonner vermissen. Schließlich gab es schon einmal vor Jahren einen riesigen Aufschrei bei den Bürgern, als die Bahn nicht rechtzeitig zur Weihnachtszeit fertig wurde. Für die Puppenkiste war die Modelleisenbahn nicht nur ein Weihnachtsprojekt, sondern eins fürs ganze Jahr. Schließlich begannen die Planungen bereits im Frühjahr und ab Spätsommer wurden dann Häuser, Bäume, Berge usw. beklebt. Belohnt wurde die Mühe mit jeder Menge Lob der Kunden.

Foto: Benjamin Westhoff