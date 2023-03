Playmobil-Erlebniswelt in Bonn öffnet am Samstag So sieht es im neuen Puppenkönig aus

Nach mehr als drei Jahren Schließzeit ist es am Samstag so weit: Der Puppenkönig in der Innenstadt öffnet ab 10.30 Uhr seine Türen als Playmobil-Erlebniswelt. Am Donnerstagabend hatten GA-Leser exklusiv die Möglichkeit, zwei Stunden lang auf den drei Etagen ausgiebig zu spielen und zu entdecken. Eingeladen waren 20 Kinder mit je einer erwachsenen Begleitung. Angemeldet hatten sich aber fast 300 Menschen.