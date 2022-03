Pläne der Koalition : Bonn will mehr Platz und Sicherheit für Fußgänger schaffen

Die Fußgängerzonen sollen ausgeweitet werden – in der Bonner City und auch in anderen Bezirken. Foto: Benjamin Westhoff

Serie Bonn Fußgängerwege sind eng und zugeparkt, Autos haben zu viel Vorrang im Verkehr. Radfahrer und Fußgänger konkurrieren um den verbliebenen Raum. So lautet die Kritik an der Infrastruktur in Bonn. Die Koalition will gegensteuern und mehr Raum für Fußgänger schaffen.