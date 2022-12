Abfallentsorgung und Straßenreinigung : So steigen die Bonner Gebühren im nächsten Jahr

So steigen die Bonner Gebühren im nächsten Jahr

Die Restmüllentsorgung in Bonn wird zum 1. Januar 2023 teurer. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Der Bonner Rat hat die Gebührensätze für das kommende Jahr beschlossen. Während die Preise für Abfallentsorgung und Straßenreinigung steigen, werden die Bürger beim Abwasser entlastet.

Der Stadtrat hat am Dienstagabend Gebührensätze für das kommende Jahr bei der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und der Abwasserbeseitigung beschlossen. Beim Abfall haben die Bürger künftig mehr zu zahlen, was Bonnorange mit gestiegenen Personal-, Energie und Materialkosten begründet. Die Gebührensätze werden im kommenden Jahr um 6,7 Prozent erhöht. Eine vierköpfige Familie hat nach dem Jahreswechsel für eine 120-Liter-Restmülltonne, die alle zwei Wochen entleert wird, 229,04 Euro zu zahlen (bisher 214,66 Euro). Auch die Modalitäten für die Abgabe von Haus- und Sperrmüll sowie Bauschutt bei den Wertstoffhöfen ändern sich. Bisher fiel eine Pauschale von 15 Euro für eine Kofferraumladung an, die vor wenigen Jahren noch bei fünf Euro lag.