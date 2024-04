„Bitte stehen lassen“ So stellen sich Architekten das neue Stadthaus in Bonn vor

Es ist die richtige Zeit, um sich mit der Frage zu befassen, was auf dem Gebiet des Stadthauses in Zukunft entstehen könnte. Entschieden hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung, dass der Auszug der 1500 städtischen Mitarbeiter aus dem maroden 1970er-Jahre-Bau bis 2027 zu erfolgen hat (siehe „Der Plan“). Und das Baurecht will eine breite Mehrheit in der Politik nicht anrühren, weil zum einen ungewiss ist, ob dann in der bisherigen Form und Höhe noch Ähnliches möglich ist. Und zum anderen kostet ein neues Bebauungsplanverfahren Zeit, die ohnehin nicht mehr üppig vorhanden ist. Die Uhr tickt.