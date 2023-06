Eintritt, Pommes, Eis, Strandkorb, Sauna Preisvergleich: Das kostet ein Besuch im Freibad in Bonn und der Region

Zwei Freibäder in Bonn, nämlich das Freibad Friesdorf und das Melbbad, sind aktuell noch geschlossen. Während das Friesi Anfang Juli 2023 öffnen soll, wird das Melbbad wohl frühestens 2027 wieder öffnen. Alternativen in der Region sind das Freizeitbad Oktopus in Siegburg und das Monte Mare in Rheinbach, die beide Kombibäder mit Hallen- und Freibad sind.