913 Bäume gefällt Warum die Baumpflanzoffensive der Stadt Bonn stockt

Bäume sind besonders wichtig fürs Stadtklima. Denn sie spenden Schatten und filtern das klimaschädliche Kohlendioxid aus der Luft. Die Stadt Bonn will deshalb in den nächsten Jahren neue Bäume an Orten pflanzen, an denen bislang keine stehen – zusätzlich zu den Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume. Doch die Bilanz der Stadt für 2023 sieht nicht gut aus: Demnach wurden 476 Bäume gepflanzt und 913 gefällt. 1000 Bäume seien darüber hinaus über Klimaplanmaßnahmen an Privathaushalte verschenkt worden. Die geringe Zahl der Neupflanzungen begründet die Verwaltung in der Mitteilungsvorlage mit Personalproblemen.