Auf dem Dach der Bundeskunsthalle So war der Auftakt der Konzertreihe GA-Sommergarten

Beim ersten Konzert des GA-Sommergartens 2024 sind an diesem Sonntag mehr als 1200 Besucherinnen und Besucher auf das Dach der Bundeskunsthalle gekommen, um mit der Band SoulCake ein paar schöne Stunden verbringen zu können. Mit Erfolg, denn, wie die elfköpfige Bonner Formation eindrucksvoll bewies, geht mit ein bisschen Soul einfach alles, und es geht vor allem vieles besser. Alternative Rock von The White Stripes („Seven Nation Army“), Classik Rock von Christopher Cross („Ride Like The Wind“) oder Kenny Loggins („Footloose“) sowie Pop von Simply Red („Something Got Me Started“) kommen mit dem richtigen Groove, knackigen Bläsern und einem dreistimmigen Frauengesang hervorragend zur Geltung. Und dann wären da natürlich die Lieder der großen Soul-Legenden: von Stevie Wonder („Superstition“), Aretha Franklin („Think“) oder den Commodores („Brick House“). Eine spannende Mischung. Und eine, die unweigerlich in die Beine geht.