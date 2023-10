In der Innenstadt So war das Fest zum Tag der Vereinten Nationen in Bonn

Der Anlass der Veranstaltung ist der Tag der Vereinten Nationen (UN) am 24. Oktober. Traditionell feiert die Stadt alljährlich drei Tage zuvor, am 21. Oktober, Bonn als Standort der UN. So soll an diesem Tag die Arbeit der UN Bonn den Menschen näher gebracht werden. Im Zentrum des Bürgerfestes stehen die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UN mit dem Motto: „Leaving no one behind“ (niemanden zurücklassen). Wie die in Bonn ansässigen Organisationen dies umsetzen, können Besucher an den rund 30 Ständen am Marktplatz erfahren.