Wechsel im Präsidium So will Bonns neuer Kripo-Chef die Stadt sicherer machen

Bonn · Klaus Zimmermann führt seit einigen Wochen die Direktion Kriminalität in Ramersdorf. Der erfahrene Beamte will die Drogenbanden in Tannenbusch härter bekämpfen. Umstrittene Maßnahmen wie Videoüberwachung und anlasslose Kontrollen hält er für sinnvoll.

19.05.2023, 06:00 Uhr

Klaus Zimmermann beim Gespräch im Bonner Präsidium. Er war zuletzt Chef des Leitungsstabes der Kölner Polizei. Foto: Benjamin Westhoff

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

Das Polizeipräsidium Bonn hat einen neuen Kripo-Chef. Klaus Zimmermann leitet seit dem 13. März die Direktion Kriminalität im Ramersdorfer Hauptquartier der Behörde, die auch für den westlichen Rhein-Sieg-Kreis sowie Königswinter und Bad Honnef zuständig ist. Der 57-Jährige aus Rösrath hat zuletzt den Leitungsstab der Kölner Polizei geführt und bringt Berufserfahrung in Bonn mit (siehe „Zur Person“). Er folgt auf Achim Spröde.