In der Nordstadt So will die Stadt Bonn den Fußverkehr stärken

19 Vorschläge aus dem Fußverkehrs-Check sollen nun der Politik präsentiert werden. So soll laut Mitteilung Verwaltung zum Beispiel untersucht werden, ob an der Kreuzung Kölnstraße/Breitestraße eine aufgepflasterte Gehwegüberfahrt hergestellt werden kann. Fußgänger hätten dort künftig also Vorrang vor Autofahrern. Zudem sollen an dieser Querungsstelle die Bordsteine entfallen, damit ein komfortables Queren der Fahrbahn auch mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl möglich ist. Darüber hinaus soll eine zusätzliche Querungsmöglichkeit am Rewe in der Heerstraße entstehen, da dieser als zentraler Einkaufsmarkt des Quartiers eine große Bedeutung hat und bislang nicht optimal zu Fuß zu erreichen ist.