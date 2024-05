Lebenswichtige Transporte Ein Bonner jettet mit der Stammzellen-Box um die Welt

Es ist kurz nach sieben Uhr in der Früh als Sören Böckmann in einem Hotel in Kanada den Anruf entgegennimmt. „Hallo“, meldet er sich und klingt bereits wach und munter, obwohl er wegen des Jetlags nur wenig geschlafen hat. Der 27-jährige Bonner, der sich bereits während des Studiums im Bereich Digitalmarketing selbstständig gemacht hat, ist neben seinem Job einer von etwa 500 aktiven Stammzellenkurieren von „Ontime Courier“ und verbindet seine Aufgabe mit der Gelegenheit, für einige Tage fremde Länder zu erkunden.