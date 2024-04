Beschluss zum geplanten Gleisausbau Stadt Bonn soll Linksabbiegerspur für Autos an der Oxfordstraße erhalten

Ein größeres Bauprojekt steht in den nächsten Jahren in der Bonner Innenstadt in Höhe des Landgerichts an: Die Stadtwerke wollen an der Oxfordstraße/Ecke Wilhelmstraße die Abzweiganlage erweitern und viergleisig ausbauen. Grund: Über den Knotenpunkt vor dem Landgericht müssen sämtliche Straßenbahnen und Stadtbahnen fahren. Schon heute ist der Knotenpunkt ein Nadelöhr, weil nur zwei Gleise zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund geplanter Taktverdichtungen und den Einsatz zusätzlicher Bahnlinien sollen deshalb zwei weitere Gleise hinzukommen. Der Haken: Um den notwendigen Platz für die zusätzlichen Gleise zu schaffen, müssten für die Autos in der Folge zwei Abbiegespuren entfallen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Doch der Stadtrat entschied in seiner Sitzung am Donnerstagabend anders.