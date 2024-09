Rassismus nach Solingen Bonner Sozialarbeiter: „Der Ton ist härter, passiv-aggressiv“

Islamisten und Rechtsextreme stehen sich schwer bewaffnet gegenüber. Es herrscht Krieg. Viele unschuldige Menschen sterben. Dann wacht Mohammed Alikaj auf. „Ich habe viele solcher Albträume seit dem Attentat in Solingen“, sagt Alikaj. Die Waffen im Traum sollen die Gefahr symbolisieren, die von Islamisten sowie von Rechtsextremen ausgehe. „Meine Familie ist 2015 vor Islamisten aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Was in Solingen passiert ist, ist einfach nur schrecklich“, sagt der 31-Jährige. Am 23. August tötete ein Messerangreifer auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen, acht weitere wurden verletzt. Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ reklamierte die Tat für sich.