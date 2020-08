Polizei Bonn sucht Zeugen : Spaziergängerin findet schwerverletzten Mann am Sportpark Nord

Spaziergängerin findet schwerverletzten Mann am Sportpark Nord

Am Sportpark Nord wurde ein schwer verletzter Mann gefunden. Foto: Lannert

Bonn Am Donnerstagmorgen hat eine Spaziergängerin einen schwer verletzten Mann am Sportpark Nord gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei geht von Körperverletzung oder einem Straßenraub aus.

Am Donnerstagmorgen fand eine Spaziergängerin gegen 8.20 Uhr einen schwer verletzten Mann auf der Werferwiese des Sportparks Nord in Bonn. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe die Frau den Mann auf dem Boden liegend gefunden, als sie gerade ihren Hund ausführte.