Kür der SPD-Landtagskandidaten : Bonner SPD schickt Kunze und Möhlenkamp für die Landtagswahl ins Rennen

Die ersten Plakate für die Bundestagswahl hängen, da küren die Bonner Parteien bereits ihre Direktkandidaten für den Landtag. Die SPD hat am Samstag in der Hardtberghalle Magdalena Möhlenkamp (34) und Gabriel Kunze (40) ins Rennen um einen Platz im Düsseldorfer Landtag geschickt. Die Landtagswahl ist nächstes Jahr am 15. Mai. 165 Sozialdemokraten waren in die Halle gekommen. Abgestimmt werden durfte nur für den Kandidaten, in dessen Wahlkreis man zu Hause ist.