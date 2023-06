Parteitag der Bonner SPD Ausbau des Nahverkehrs hat für die SPD Priorität

Die Bonner SPD will den Ausbau des örtlichen Nahverkehrs in ihrer Arbeit stärker in den Mittelpunkt rücken. Beim Unterbezirksparteitag verabschiedeten die Mitglieder nahezu einstimmig einen Leitantrag, in dem die künftigen Ziele zusammengefasst sind. Die Einführung des deutschlandweit gültigen 49-Euro-Nahverkehrsticket sehen die Sozialdemokraten als Chance und „zentralen Baustein“, um mit flankierenden Maßnahmen „eine erfolgreiche Verkehrswende“ in Bonn in die Wege zu leiten. „Als nächsten Schritt fordern wir eine kostenlose Fahrt mit Bus und Bahn für Kinder und Jugendliche in den Ferien in Bonn“, teilten die beiden Bonner SPD-Vorsitzenden Jessica Rosenthal und Gabriel Kunze am Montag in einer Pressemitteilung mit.