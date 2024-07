Bauarbeiten auf B9 in Bonn So wirkt sich die Sperrung auf der Adenauerallee auf den Stadtverkehr aus

Die von der Stadt Bonn für diesen Montag angekündigte Sperrung der Zufahrt Adenauerallee ab Bundeskanzlerplatz in Richtung Norden hatte sich etwas verzögert: Erst ab Mittag stellten Straßenbauarbeiter etwa in Höhe Welckerstraße die Barken auf. Plötzlich ging es für den Verkehr aus Richtung Süden nur noch einspurig gen Norden weiter. Schnell bildeten sich auf der B9 Rückstaus, der am Nachmittag im Berufsverkehr bis zum Trajektknoten reichte. Derweil hatte die Autobahn GmbH bereits am frühen Morgen wie geplant die A565 zwischen Bonn-Nord und Poppelsdorf wieder freigegeben. Das Teilstück war wegen der Errichtung der Traggerüste für das neue Brückenbauwerk auf der südlichen Seite des Endenicher Eis mehr als eine Woche gesperrt.