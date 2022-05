Verkehrsberuhigung an der Oper : Neue Sperrung am Bonner Rheinufer führt zu langen Staus

Gesperrt: Vom Basserufer aus dürfen Autos aktuell nur noch nach links in die Rheingasse fahren, nicht mehr weiter Richtung Oper und Beethovenhalle. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die aktuelle Sperrung des Rheinufers für den Autoverkehr ab Rheingasse in Richtung Norden führt in der Bonner Innenstadt zu großem Stau. Die Verwaltung kündigt an, die Sperrung am Mittwoch überprüfen zu wollen.