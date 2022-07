Großbaustelle im Sommer 2023 : Wochenlange Sperrung der A59 hat Folgen für Baustellen in Bonn

Wochenlange Sperrung der A59 hat Folgen für Baustellen in Bonn

Die Autobahn A59 soll in den Sommerferien 2023 südlich des Autobahnkreuzes Bonn-Nordost für sechs Wochen gesperrt werden. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Autobahn GmbH baut in den Sommerferien 2023 ein neues Brückenbauwerk südlich des Autobahnkreuzes Bonn-Nordost für die Erweiterung der S13. Die Sperrung der A59 hat auch Auswirkungen auf innerstädtische Baustellen.

Die A59 wird im nächsten Jahr für die kompletten Sommerferien südlich des Autobahndreiecks Bonn-Nordost gesperrt. Wie die Stadt Bonn am Dienstag mitteilte, habe der Baulastträger, die Autobahn GmbH, mitgeteilt, dass für den Abriss und Neubau eines Brückenbauwerks die Sperrung in beide Fahrtrichtungen erforderlich. Diese Arbeiten sind Teil des Ausbaus der S-Bahn-Strecke der S13 durch die Deutsche Bahn, die schon seit einigen Jahren läuft.

Zunächst, so geht es aus der städtischen Pressemitteilung hervor, hätten die für die Baustelle Verantwortlichen eine dreiwöchige Schließzeit angekündigt. Nun habe die Autobahn GmbH der Verwaltung angekündigt, die volle Ferienzeit von sechs Wochen zu benötigen.

Das Bonner Tiefbauamt kündigt deshalb an, in den Sommerferien 2023 keinerlei Baustellen auf wichtigen Verkehrsachsen durchzuführen, weil durch die Autobahnsperrung mit einer erheblichen Zunahme des innerstädtischen Autoverkehrs zu rechnen sei. Stattdessen sollen die notwendigen Arbeiten vorher stattfinden. Die für Anfang 2023 angekündigten Kanalarbeiten in der Reuterstraße würden auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben.