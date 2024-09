Herabfallende Dachziegel Sperrung der Straße „Am Hof“ in Bonn ist aufgehoben

Die Straße „Am Hof“ ist wieder für den Verkehr frei. Gegen 15.30 Uhr teilte die Stadt Bonn mit, dass die Sperrung aufgehoben wurde. Zuvor hatten Passanten am Dienstagmittag gegen 12 Uhr herabfallende Dachziegel an zwei Gebäuden an der Straße gemeldet. Ordnungsamt und Polizei sperrten daraufhin den Bereich von der Stockenstraße bis zum Martinsplatz komplett ab. Weitere Sperrungen gab es an den Ecken Belderberg/Rathausgasse, Fürstenstraße/Am Hof und Am Hof/ Am Neutor. Fußgänger wurden über den Gehweg vorbeigeleitet.