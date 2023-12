Drei Fahrzeuge beschädigt Straße in Tannenbusch nach Straßenabsenkung wieder befahrbar

In Tannenbusch wurde am Dienstagabend die Berta-Lungstras-Straße zwischen Paulusplatz und Oppelner Straße halbseitig gesperrt. Grund war eine Straßenabsenkung. Die Sperrung wurde laut den Stadtwerken Bonn am Mittwochvormittag wieder aufbehoben. Somit können die Buslinien 601 und 602 wieder regulär fahren.