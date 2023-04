Neubau geplant Abriss des alten Parkhauses am Hauptbahnhof beginnt

In der kommenden Woche beginnen die Abrissarbeiten des alten Parkhauses an der Quantiusstraße. Wie die Deutsche Bahn und die Eigentümerin mitteilten, wird deshalb ab Dienstag, 2. Mai, der südliche Tunnel des Hauptbahnhofs für mehrere Wochen gesperrt und damit den Fahrgästen nicht zur Verfügung stehen. Der nördliche Zugang zu den Bahnsteigen bleibt geöffnet, von dort sind auch die Aufzüge erreichbar. Samuel Spaltner, Geschäftsführer der B+B Parkhaus GmbH mit Sitz in Düsseldorf, die das Grundstück gekauft hat, geht davon aus, dass die baubedingte Sperrung bis Mitte oder Ende Juni dauern wird.