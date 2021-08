Scherben im Kleinkinderbereich : Spielplatz an der Waldau seit Monaten teilweise gesperrt

Die zweijährige Ella würde gerne mit ihrer Mutter zu den Spielgeräten und den Wipptieren, aber der Kleinkinderbereich auf dem Spielplatz an der Waldau ist gesperrt. Foto: Stefan Knopp

Venusberg Der Kleinkinderbereich auf dem Spielplatz an der Waldau in Bonn ist seit gut zwei Monaten gesperrt: Dort muss der Sand aufwendig von Scherben befreit werden. Doch warum dauert das so lange?