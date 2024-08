„Haribo-Spielplatz“ in Beuel Hier können kleine Kinder große Kapitäne sein

Service | Bonn · Der Spielplatz „Haribo-Schiff“ am Landgrabenweg in Beuel befindet sich in der Rheinaue. Die Spielgeräte und der Platz wurden 2023 saniert und befinden sich deshalb in einem guten Zustand. Was es dort alles gibt und warum der Platz auch mit dem Auto gut zu erreichen ist.

13.08.2024 , 12:00 Uhr

Am Spielplatz Landgrabenweg, der als „Haribo-Spielplatz“ bekannt wurde, stehen zwei große Holzschiffe. Foto: Dominik Knur

Von Dominik Knur Redakteur Online