Bonnorange kommt nicht hinterher Spritzen und Müll sorgen auf der Poppelsdorfer Allee für Ärger

Mülleimer stehen in dem Bereich nur vereinzelt, an manchen Stellen fehlen sie gänzlich. Jérôme Lefèvre, Pressesprecher von Bonnorange, ist die Müllproblematik an der Poppelsdorfer Allee bewusst: „Wir kommen dort nicht hinterher. Das liegt sicherlich am Szenetreffpunkt, die Müllproblematik an der Poppelsdorfer Allee ist uns bekannt. Dort könnte jeden Tag eine Person stehen, die den ganzen Tag nur sauber macht“, sagt Lefèvre. Im Auftrag des Tiefbauamtes werde täglich die Unterführung gereinigt. Die an die Unterführung anschließenden Grünanlagen der Poppelsdorfer Allee würden dreimal wöchentlich sauber gemacht. Bonnorange steht laut Lefèvre zudem im ständigen Austausch mit der Stadt Bonn, um die Reinigungsintervalle bedarfsgerecht anzupassen. Konkret sei für eine bedarfsgerechte Erhöhung der Reinigungsintervalle der Unterführung allerdings auch ein höheres Budget der Stadt notwendig, so der Pressesprecher.