Verkehr in der Innenstadt : Stadt Bonn bereitet Kappung des Cityrings vor

Aus der Wesselstraße rechts abbiegen: Nach der Kappung wird das für Autos nicht mehr gestattet sein. Radfahrer dürfen weiter passieren. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Am Montag beginnt die Beschilderung für die Kappung des Bonner Cityrings. Das Abbinden vor dem Hauptbahnhof soll noch im März erfolgen und fällt damit in die Bauphase des Koblenzer Tores, wo sich in den vergangenen Wochen viele Autos stauten.

Die Stadt will an diesem Montag damit beginnen, die Straßenschilder für die geplante Kappung des Cityrings an der Kreuzung Maximilianstraße/Am Hauptbahnhof aufzustellen. Das Presseamt teilte am Donnerstag zum Zeitplan mit, dass in der Folgewoche, also ab Montag, 21. März, bisherige Fahrbahnmarkierungen entfernt und neue aufgebracht würden.

„Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird noch im Laufe des März auf die neue Verkehrsführung umgestellt“, heißt es vonseiten der Stadt. Damit setzt die Verwaltung einen Ratsbeschluss vom 9. Dezember zur veränderten Verkehrsführung auf dem Cityring um. Gegen die Entscheidung hatten die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Bürger Bund Bonn gestimmt.

Poller am Maximiliancenter

Geplant ist, am Ende der Maximilianstraße Poller zu errichten, um die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge auch baulich zu sperren. Einsatzfahrzeuge können die Poller mit einem Spezialschlüssel entfernen, oder sie nehmen den Weg über den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), um Richtung Hauptbahnhof durchfahren zu können. Liefer- und Versorgungsfahrzeuge können bis zur Sperrung fahren. Zwei Behindertenparkplätze werden nach Ankündigung der Verwaltung in die Wesselstraße verlegt.

Der Abschnitt der Maximilianstraße zwischen Wesselstraße und dem Maximiliancenter wird der Fußgängerzone zugeschlagen. Radfahrer dürfen passieren, wenn sie auch Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen haben. Autos, die über die Rathausgasse, beispielsweise aus dem Parkhaus, kommen, sollen hingegen künftig am Martinsplatz links in die Straße Am Neutor abbiegen und am Hofgarten vorbei auf die Adenauerallee geführt werden.

Die B 9 ist an dieser Stelle seit der vergangenen Woche zum Nadelöhr geworden, weil die Stadt die Bodendecke unter dem Koblenzer Tor erneuert – voraussichtlich bis Ende Juni. In der Folge ist der andere Torbogen für den Verkehr in Fahrtrichtung Süden geöffnet. In Fahrtrichtung Norden hat die Stadt eine Umleitungsstrecke über das Rheinufer eingerichtet.

Was die nun geplante Kappung betrifft, so bleibt die Wesselstraße mit Blick auf die Anwohner mit dem Auto befahrbar. Sie müssen am Ende allerdings links in die Maximilianstraße einbiegen, die zur Einbahnstraße wird. Wer über die Kaiserstraße kommt, wird über den Kaiserplatz und den Hofgarten ebenfalls zur Adenauerallee geführt. Fahrradfahrer allerdings, so schreibt die Verwaltung, werden auch weiterhin die Maximilianstraße in beide Richtungen entlangfahren dürfen.

Hin und her nach der Testphase

Es wird nicht die erste Kappung des Cityrings sein. Zu Zeiten der Jamaika-Koalition und Oberbürgermeister Ashok Sridharan hatte das damalige Bündnis von CDU, Grünen und FDP die Durchfahrt ab 2019 testweise unterbrochen. Ein Jahr darauf gab es zunächst eine knappe Mehrheit, den Test in eine Dauerlösung zu überführen, weil sich die anfänglichen Probleme beim Autoverkehr mit der Zeit aufgelöst hatten.

Ein paar Monate später hatten sich die Machtverhältnisse im Stadtrat etwas verschoben, und eine Mehrheit beschloss, den Testversuch zu beenden. Es blieb aus der Testphase der markierte Radfahrstreifen auf der Rathausgasse in Richtung Rheinufer, der mittlerweile mit Trennelementen geschützt ist.