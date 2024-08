Mehr Platzbedarf durch OGS und G9 Stadt Bonn hinkt beim Ausbau der Schulen hinterher

Platzmangel und Sanierungsstau: Die Liste der Bauprojekte an Bonner Schulen ist lang. Und die Zeit bis 2026 wird langsam knapp, wenn G9 wieder eingeführt wird und auch der Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule in Kraft tritt. Die Stadt erklärt, dass der Ausbau der Schulen für OGS nach aktuellem Stand nicht rechtzeitig abgeschlossen sein wird.