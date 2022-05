Etat für die Jahre 2023 und 2024 : Stadt Bonn bringt Haushalt erst später ein

Erinnerung an die Bonner Drogerie Segschneider : Bauarbeiten legen historischen Schriftzug in der Sternstraße frei Beim Umbau eines Geschäftshauses in der Innenstadt ist der Schriftzug eines Geschäfts aufgetaucht, das in Bonn einst für blanke Schuhe und eine gute gelaunte Artillerie stand. Was bleibt von der Drogerie Adam Segschneider?