Geld für soziale Infrastruktur Bonn erhält 2,8 Millionen Euro aus NRW-Stärkungspakt

Gemeinsam mit den Trägern der Wohlfahrtspflege in Bonn wurde laut Stadt ein Konzept zur Umsetzung des Stärkungspakts NRW in Bonn erarbeitet. Die soziale Infrastruktur spielt gerade in Zeiten der Krise und im Zusammenhang mit den damit verbundenen Notlagen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Bonner Bürger und wird vermehrt in Anspruch genommen.