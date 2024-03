Mehrere Standorte geplant Stadt Bonn plant Pilotprojekt zu Wirtschaftsparkplätzen

Die Stadt plant, in dicht besiedelten Gebieten mit speziellen Parkplätzen tagsüber Flächen für den Wirtschaftsverkehr zu reservieren. Zum Hintergrund: Die Städte Bonn und Köln haben sich in Abstimmung mit der Handwerkskammer zu Köln sowie der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg darauf verständigt, Wirtschaftsparkplätze in einem einheitlichen Format einzurichten. Da die Umsetzung in Köln laut dem Bonner Presseamt noch Zeit in Anspruch nehmen wird, wird die Stadt Bonn zunächst in einem eigenen Pilotprojekt erste Wirtschaftsparkplätze ausweisen.