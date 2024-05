Verkehrswende in Bonn Stadt hat neue Idee für mehr Anwohner-Parkplätze

Über den aktuellen Stand zur Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen in Bonner Wohnquartieren informiert die Verwaltung per Mitteilungsvorlage in der Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr am Dienstag, 4. Juni. Hintergrund: Vor allem wegen des Ausbaus des Radwegenetzes und der Einführung von Parkkonzepten ist der Parkdruck in vielen Vierteln gestiegen.