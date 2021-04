Bonner Verkehrausschuss : Stadt Bonn kann Wettbewerb für neue Rheinpromenade ausschreiben

Bonn Der Bonner Verkehrsausschuss ebnet den Weg zur Umgestaltung der Rheinuferpromande. Streitpunkt bei den Rahmenbedingungen im Ausschuss ist einmal mehr der Autoverkehr. Die Verwaltung kann nun die europaweite Ausschreibung für einen städtebaulichen Wettbewerb vorbereiten.

Der Bonner Verkehrs- und Mobilitätsausschuss hat den Weg geebnet für eine Umgestaltung der linksrheinischen Rheinuferpromenade im Abschnitt zwischen den Straßen Rosental und Zweiter Fährgasse. Vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats kann die Verwaltung die europaweite Ausschreibung für einen städtebaulichen Wettbewerb vorbereiten, an dem 15 Büros mit Landschaftsarchitekten und Verkehrsplanern teilnehmen können, die auch den Opernvorplatz in den Blick nehmen sollen.

Bonn will sich bei Rheinufergestaltung an Basel orientieren

Kostenpflichtiger Inhalt: Blick nach Köln und Düsseldorf : Bonn will sich bei Rheinufergestaltung an Basel orientieren

In die Skizzierung des Auftrags sind auch Anregungen von Bürgern eingeflossen, die die Teilnehmer einer Online-Veranstaltung der Stadt geäußert hatten. Dort klang vor allem der Wunsch nach einer auto- und barrierefreien Promenade an. Einmal mehr war die Frage nach der künftigen Verkehrsführung auch Streitpunkt im Verkehrsausschuss am Dienstag. Die dortigen Bündnisfraktionen von Grünen, SPD, Linken und Volt setzten in einem Änderungsantrag durch, dass der gesamte Planungsbereich (insgesamt 55 000 Quadratmeter) grundsätzlich den Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sein soll, Ausnahmen in Schrittgeschwindigkeit für Anwohner, Busse zu Schiffsanlegern und Kunden der Operngarage ausgenommen. In diesem Punkt ging der Beschluss über den Vorschlag der Verwaltung hinaus, der zwar eine fußgänger- und radfreundliche Gestaltung vorsah, aber die Möglichkeit eines Einbahnstraßenverkehrs offen gelassen hätte.