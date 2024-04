Rund 600 Parkplätze entfallen Stadt Bonn beginnt mit der Markierung von 42 Fahrradstraßen

Als Fahrradstraßen gekennzeichnet werden unter anderem die Kurfürstenstraße und Weberstraße in der Südstadt, Frankengraben und Siegfriedstraße in Bad Godesberg sowie die Burbacher und Kessenicher Straße in Kessenich und Dottendorf. Die Arbeiten dienen dazu, das Fahrradstraßennetz auszubauen. Nach Angaben der Stadt wird sich dieses Netz um mehr als 19 Kilometer Länge erweitern, bisher umfasst es 30 Kilometer. Auf den 42 Straßen will die Stadt auch durch die Abschaffung des sogenannten Gehwegparkens (halb auf dem Bürgersteig) Gehwege von möglichst 2,50 Meter und mindestens 1,50 Meter Breite schaffen, damit Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen besser durchkommen. Die Fahrradstraßen selbst sollen möglichst 4,50 Meter, mindestens aber vier Meter breit sein. Die Maße gehen auf das von 28.000 Bürgern unterschriebene Bürgerbegehren „Radentscheid“ zurück, dem sich der Stadtrat mit breiter Mehrheit angeschlossen hat. Kraftfahrzeuge können Fahrradstraßen weiterhin nutzen. Radfahrer geben aber das Tempo vor und können auch nebeneinander fahren. Es gilt ein Höchsttempo von 30 Stundenkilometern.