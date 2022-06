Zahl der Infektionen steigt auf drei : Stadt Bonn meldet zwei weitere Fälle von Affenpocken

Bonn In Bonn sind zwei weitere Fälle von Affenpocken gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der gemeldeten Infektionen in Bonn auf drei. Ein Zusammenhang besteht zwischen den Ansteckungen nicht.

Zwei weitere Menschen sind in Bonn positiv auf Affenpocken getestet worden. Nachdem der Stadt bereits am Pfingstmontag der erste Fall des Virus gemeldet worden war, gibt es somit aktuell drei betroffene Personen. Bei dem zweiten Fall handelt es sich laut Mitteilung um jemanden, der von einer Reise zurückgekehrt ist. Der Person, die sich in Quarantäne befinde, gehe es gut, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Das Gesundheitsamt stünde mit ihr in regelmäßigem Kontakt. Enge Kontaktpersonen gibt es nicht.