Streit um Bäume in der Rheinaue : Bonn bittet um Fristverlängerung für Radschnellroute

Für die Verbreiterung der Radwege sollen in den Rheinauen auf beiden Uferseiten insgesamt 73 Bäume gefällt werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bezirksregierung Köln hat den Ausbau des Radwegs im Freizeitpark Rheinaue in Bonn gestoppt. Die Stadtverwaltung muss umplanen, steht aber unter starkem Zeitdruck: Fördergelder in Millionenhöhe sind in Gefahr.