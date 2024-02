Nach dem Aus Stadt Bonn nutzt künftig die Gebäude der Liebfrauenschule

Schon im vorigen Sommer hatten die Stadt Bonn und das Erzbistum Köln eine gemeinsame Absichtserklärung („Letter of Intent“) veröffentlicht, die eine sukzessive Nutzung des traditionsreichen katholischen Mädchengymnasiums an der Königstraße in der Südstadt durch das Clara-Schumann-Gymnasium zum Ziel haben sollte. Nun habe man sich nach „sehr konstruktiven und zielführenden Verhandlungen“ über alle Details des Nutzungsvertrags einigen können und den Vertrag unterzeichnet, erklärten Stadt und Bistum am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.