Defizit zu hoch : Stadt Bonn plant höhere Gewerbesteuer ab 2026

Kämmerin Margarete Heidler hat den Doppelhaushalt im Dezember eingebracht. Seitdem haben sich die Bonner Finanzzahlen weiter verschlechtert. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ab 2026 kalkuliert Kämmerin Margarete Heidler bei der Gewerbesteuer in Bonn mit einem Anstieg des Hebesatzes von 30 Punkten. So steht es im Haushaltsentwurf, der sonst nicht genehmigungsfähig wäre. Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Bonn?