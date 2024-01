Gastronomie in Bonn Stadt prüft Steuer auf Pappbecher und Pommesschalen

Currywurst mit Pommes in der Pappschale, Bratwurst im Brötchen auf einem Papptablett oder Gulaschsuppe im Napf – beim Kultimbiss Engel & Teufel auf dem Bonner Marktplatz kommt werktags eine ganze Menge Verpackungsabfall zusammen. Nicht anders sieht es an den übrigen Imbisswagen aus, die seit einigen Jahren Streetfood „to go“, also zum Mitnehmen, anbieten. Andere begehrte Anlaufpunkte im Stadtgebiet in der Mittagspause oder für zwischendurch sind Schnellimbisse, Crêpestände oder Verkaufstheken in Supermärkten. Je Bonner Einwohner und Jahr entsorgen die Stadtreiniger von Bonnorange knapp 140 Liter Straßenmüll aus den öffentlichen Papierkörben, von der Straße oder aus dem Gebüsch. Gut 40 Prozent davon sind Einwegverpackungen. Das hat eine Studie im Auftrag des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) im Jahr 2020 berechnet.