Werkmeister an einer Bonner Schule Stadt Bonn schickt Angestellten gegen seinen Willen in Rente

Wie üblich hat sich Manfred Moll seinen Urlaub extra in die Sommerferien gelegt, denn er arbeitet als Werkmeister an einer Hauptschule der Stadt Bonn. Doch mittlerweile ist klar: Dann wird er dort gar nicht mehr arbeiten. Denn die Stadt hat das Arbeitsverhältnis mit ihm beendet, da er die gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass am 30. Juni Feierabend ist“, berichtet der 65-Jährige. „Ich würde gerne weiterarbeiten, zumindest bis Dezember, weil mir die Arbeit Spaß macht“, sagt er. „Ich arbeite gerne mit Jugendlichen zusammen.“